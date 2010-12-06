В горящем доме в Малом Козихинском пострадал человек (ВИДЕО)
6 декабря 2010, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Один человек пострадал в результате пожара, который произошел в понедельник днем в жилом доме № 12 по Малому Козихинскому переулку в Москве 6 декабря. Более 20 жильцов были эвакуированы.
"Пострадавший - лежачий больной, который в ходе эвакуации получил отравление продуктами горения", - цитирует РИА Новости начальника управления по ЦАО Главного управления МЧС России Евгения Савицкого.
"Аргументы.ру" сообщали, что в Москве на месте пожара в жилом доме в Малом Козихинском переулке не нашли следов поджога. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.