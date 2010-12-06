Следственный комитет проверяет возможные версии аварии Ту-154 в "Домодедово": техническая неисправность самолета перед вылетом, отказ узлов и агрегатов во время полета, ошибка экипажа, некачественное топливо, сложные метеоусловия и иные версии. Однако на данный момент Следственный комитет не выдвигает ни одну из них в качестве приоритетной. Расследование уголовного дела продолжается.

"Аргументы.ру" сообщали, что 4 декабря, самолет Ту-154, вылетевший из "Внуково" в Дагестан, аварийно сел в столичном аэропорту "Домодедово" после отказа всех трех двигателей. Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично разрушился. По уточненным данным, погибли два человека - родной брат президента Дагестана Гаджимурад Магомедов и мать судьи Конституционного Суда 80-летняя РФ Гадиса Гаджиева.