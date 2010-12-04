Минздравсоцразвития РФ разместило на своем портале данные о 50 госпитализированных пассажирах рейса 372 Внуково - Минеральные Воды "Дагестанских авиалиний".

Самому младшему пассажиру Ту-154 - Зайнаб Айгумовой - 5 лет, самому старшему - Мусаду Ассабаеву 68 лет.

При аварийной посадке погибли два человека, одна из них - мать судьи Конституционного суда РФ Гадиса Гаджиева.

Еще 83 человека получили ранения.

На борту пассажирского Ту-154 "Дагестанских авиалиний" почти сразу после взлета отказали все три двигателя. При посадке с неработающими двигателями пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП и частично разрушился.