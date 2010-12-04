Родственники пассажиров и экипажа самолета Ту-154, совершившего аварийную посадку в Домодедово в субботу, могут получить всю информацию по телефонам "горячей линии" и штаба.

Телефон "горячей линии" в аэропорту Домодедово: (495) 363-61-01

Телефон штаба: (495) 644-40-66.

При посадке с неработающими двигателями пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП аэропорта "Домодедово" и частично разрушился.

По последним данным, погибли два человека, ранены 83. На борту лайнера находились 163 пассажира и девять членов экипажа, среди пассажиров было семь детей.