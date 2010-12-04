В "Домодедово" открыт телефон "горячей" линии
4 декабря 2010, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
Родственники пассажиров и экипажа самолета Ту-154, совершившего аварийную посадку в Домодедово в субботу, могут получить всю информацию по телефонам "горячей линии" и штаба.
Телефон "горячей линии" в аэропорту Домодедово: (495) 363-61-01
Телефон штаба: (495) 644-40-66.
При посадке с неработающими двигателями пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП аэропорта "Домодедово" и частично разрушился.
По последним данным, погибли два человека, ранены 83. На борту лайнера находились 163 пассажира и девять членов экипажа, среди пассажиров было семь детей.