Родной брат президента Дагестана ранен при посадке Ту-154 в "Домодедово"
4 декабря 2010, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Среди пострадавших в результате аварийной посадки Ту-154 днем 4 декабря в аэропорту "Домодедово" был родной брат президента Дагестана Магомедсалама Магомедова Гаджимурад, он госпитализирован.
Об этом президент Дагестана Магомедсалам Магомедов сказал, отвечая на вопросы журналистов.
На борту пассажирского Ту-154 "Дагестанских авиалиний" почти сразу после взлета отказали все три двигателя. При посадке с неработающими двигателями пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП и частично разрушился.
По последним данным, погибли два человека, ранены 83.