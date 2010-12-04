Среди пострадавших в результате аварийной посадки Ту-154 днем 4 декабря в аэропорту "Домодедово" был родной брат президента Дагестана Магомедсалама Магомедова Гаджимурад, он госпитализирован.

Об этом президент Дагестана Магомедсалам Магомедов сказал, отвечая на вопросы журналистов.

На борту пассажирского Ту-154 "Дагестанских авиалиний" почти сразу после взлета отказали все три двигателя. При посадке с неработающими двигателями пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП и частично разрушился.

По последним данным, погибли два человека, ранены 83.