СК РФ: Возбуждено дело по факту аварийной посадки ТУ-154 в "Домодедово"
4 декабря 2010, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
По факту аварийной посадки самолета ТУ-154 в "Домодедово" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
В сообщении СК РФ, опубликованном 4 декабря на сайте ведомства говорится, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По указанию руководства Следственного комитета на место происшествия для оказания практической помощи выехали следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, а также сотрудники следственных управлений по городу Москва и Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.
На борту пассажирского Ту-154 "Дагестанских авиалиний" почти сразу после взлета отказали все три двигателя. При посадке с неработающими двигателями пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП и частично разрушился.
Напомним, на борту лайнера находились 155 человек, включая семь детей, вылетевших в 14:07 мск из московского аэропорта "Внуково" в Минеральные воды.