По факту аварийной посадки самолета ТУ-154 в "Домодедово" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

В сообщении СК РФ, опубликованном 4 декабря на сайте ведомства говорится, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По указанию руководства Следственного комитета на место происшествия для оказания практической помощи выехали следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, а также сотрудники следственных управлений по городу Москва и Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.

На борту пассажирского Ту-154 "Дагестанских авиалиний" почти сразу после взлета отказали все три двигателя. При посадке с неработающими двигателями пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП и частично разрушился.

Напомним, на борту лайнера находились 155 человек, включая семь детей, вылетевших в 14:07 мск из московского аэропорта "Внуково" в Минеральные воды.