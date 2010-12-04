В поезде Псков-Москва котёл был поврежден снаружи

Спецкомиссия РЖД исключает версию неисправности оборудования, считая, что техническое состояние котла не могло стать причиной происшествия. Отрабатывается версия внешнего повреждения.

Взрыв в поезде Москва-Псков на перегоне между станциями "Дворец" и "Валдай" произошёл около полуночи. Как стало известно, во время инцидента в вагоне находились сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, они направлялись в командировку в Чеченскую республику, однако, в самом ведомстве эти сведения пока не подтвердили.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что две проводницы поезда получили термические ожоги. Они находятся в реанимационном отделении ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как состояние средней тяжести. Возможно, позднее пострадавшие женщины будут в дальнейшем транспортированы в Великий Новгород в Новгородскую областную клиническую больницу. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что котел разнесло. Вагон получил серьезные повреждения.

Псковские власти пообещали выплатить из областного бюджета пострадавшим женщинам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации.