Избитая в Новосибирске учительница начальных классов написала заявление об уходе с работы, опасаясь за свою жизнь. Отчим девочки, избивший 24-летнюю Ирину Исаеву, обещал ее убить.

"Аргументы.ру" писали накануне, что очередной случай избиения учительницы в школе на этот раз в Новосибирске произошел 3 декабря. Подобный инцидент с "питерским ублюдком" был зарегистрирован в Петербурге чуть более месяца назад.

Мужчина, который четыре месяца назад освободился из колонии, ударил учительницу по лицу на глазах у детей и угрожал убить ее.

Примечательно, что в милиции с подозреваемого взяли показания и отпустили.