Один человек погиб и восемь пострадали в результате аварийной посадки Ту-154

Один человек погиб и восемь пострадали в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ту-154 Дагестанских авиалиний в аэропорту Домодедово 4 декабря.

Пассажиры лайнера получили повреждениями различной степени тяжести, среди них есть тяжелые. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что на борту лайнера находились 155 человек, включая семь детей, вылетевших в 14:07 мск из московского аэропорта "Внуково".

Поступают сообщения о том, что совершивший аварийную посадку самолет следовал не в Махачкалу, а в Минеральные воды.