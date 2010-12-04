Самолет Ту-154 совершил аварийную посадку из-за отказа всех трех двигателей

Самолет Ту-154 авиакомпании "Дагестанские авиалинии" совершил аварийную посадку 4 декабря в аэропорту "Домодедово" через полчаса после вылета из аэропорта "Внуково" из-за отказа всех трех двигателей.

"На борту лайнера находились 155 человек, включая семь детей. Состояние пассажиров пока неизвестно", - рассказал РИА Новости источник в Росавиации.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что по предварительным данным, есть пострадавшие.