Тельман Исмаилов заявил о непричастности к скандальному ДТП на МКАДе, отметив, что ни у него, ни у его семьи нет автомобиля с мигалками. Силовики не исключают, что к инциденту на МКАДе могут иметь отношение охранники бизнесмена.

"Аргументы.ру" сообщали, что инцидент произошел 24 ноября между пассажирами машины вип-сопровождения, которая принадлежит Тельману Исмаилову, и водителем автомобиля Lexus, который не уступил дорогу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По данным "Интерфакс", в обществе "Синих ведерок" полагают, что в момент происшествия в одной из машин ехал сын бизнесмена. В компании бизнесмена, между тем, заявили, что у Исмаилова нет и не было автомобилей с "мигалками".