Тельман Исмаилов заявил о непричастности к скандальному ДТП на МКАДе
3 декабря 2010, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Тельман Исмаилов заявил о непричастности к скандальному ДТП на МКАДе, отметив, что ни у него, ни у его семьи нет автомобиля с мигалками. Силовики не исключают, что к инциденту на МКАДе могут иметь отношение охранники бизнесмена.
"Аргументы.ру" сообщали, что инцидент произошел 24 ноября между пассажирами машины вип-сопровождения, которая принадлежит Тельману Исмаилову, и водителем автомобиля Lexus, который не уступил дорогу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
По данным "Интерфакс", в обществе "Синих ведерок" полагают, что в момент происшествия в одной из машин ехал сын бизнесмена. В компании бизнесмена, между тем, заявили, что у Исмаилова нет и не было автомобилей с "мигалками".