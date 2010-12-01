В торговом комплексе "Европарк" на Рублевском шоссе проводят обыски. Также обыски идут по местам жительства в Москве депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, которого подозревают в мошенничестве.

Напомним, в конце ноября на "Европарк" был наложен арест. Собственнику недвижимости, компании "Центурион-Альянс" запретили распоряжаться зданием.

"Аргументы.ру" сообщали, что еще в октябре, Госдума дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Егиазаряна, а самого Егиазаряна лишили депутатской неприкосновенности. Ашот Егиазарян в настоящее время находится за границей, и возвращаться в Россию не собирается.