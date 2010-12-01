Проблесковые маячки на автомобиле охраны Тельмана Исмаилова, ставшем виновником дорожного конфликта на МКАД 24-го ноября, скорее всего, были установлены без разрешения.

"Практически со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что эти спецсигналы были установлены без официального разрешения", - заявил "Интерфаксу" источник в ГИБДД российской столицы.

"Если подтвердится, что мигалки были установлены незаконно, собственники понесут наказание в соответствие с законом", - подчеркнул источник.

"Аргументы.ру" сообщали, что инцидент произошел 24 ноября между пассажирами машины вип-сопровождения, которая принадлежит Тельману Исмаилову, и водителем автомобиля Lexus, который не уступил дорогу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).