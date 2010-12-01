ГИБДД разберется с обстоятельствами ДТП с участием машины прокурора Москвы

ГИБДД разберется с обстоятельствами ДТП с участием служебной машины прокурора Москвы. Участниками разбирательства будут водители, непосредственно находившиеся за рулем.

По данным "Интерфакс", по факту аварии уже есть все необходимые документы.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что накануне рано утром прокурор Москвы Юрий Семин попал в ДТП, когда водитель его "Мерседеса" попытался объехать пробку на шоссе Энтузиастов по встречной полосе. Там служебный автомобиль столкнулся с другой иномаркой.

Никто не пострадал. После аварии прокурор Семин уехал с места ДТП на резервной машине.