Накануне, 26 ноября вечером на юго-западе Москвы совершено покушение на владельца крупной сети автосалонов "Элекс-Полюс" Игоря Лисютина. Предприниматель госпитализирован с огнестрельным ранением в щеку.

"Неизвестный, предположительно из пистолета ПМ, два раза выстрелил в мужчину на территории Российского университета дружбы народов на улице Миклухо-Маклая, когда тот вышел из офиса и направлялся к своей машине. Раненый госпитализирован и находится под охраной", — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Предварительно, преступление носит заказной характер и связано с предпринимательской деятельностью потерпевшего.