СКП: При крушении Ми-8 в Омской области погибли 7 пассажиров (ВИДЕО)

Следственный комитет при прокуратуре РФ сообщил, что при крушении вертолета Ми-8 25 ноября в Сибири погибли семь пассажиров, три члена экипажа ранены.

"25 ноября 2010 года около 12 часов по местному времени на территории Крапивинского месторождения, расположенного в Тарском районе Омской области, при заходе на посадку произошло возгорание и крушение вертолета Ми-8. По предварительным данным, на борту вертолета находилось 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Все пассажиры погибли, экипаж вертолета с телесными повреждениями госпитализирован в больницу города Тары Омской области", - цитирует РИА Новости сообщение СК РФ.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что вертолет Ми-8 принадлежит ремонтно-авиационному заводу города Новосибирска.