В московской психиатрической больнице имени Алексеева, известной как "Кащенко", ищут бомбу. Неизвестный сообщил, что в здании на Загородном шоссе заложено взрывное устройство.

Оперативники проверяют информацию об угрозе взрыва в психбольнице на Загородном шоссе дом 2, где располагается психиатрическая больница имени Алексеева, известная в народе также под названием "больница имени Кащенко".

По данным корреспондента СИТИ-FM, там уже находятся спасатели. Помещения психбольницы осматривает кинолог.

Об эвакуации пациентов информации нет.