В психиатрической больнице имени Алексеева, известной как "Кащенко", ищут бомбу
24 ноября 2010, 13:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В московской психиатрической больнице имени Алексеева, известной как "Кащенко", ищут бомбу. Неизвестный сообщил, что в здании на Загородном шоссе заложено взрывное устройство.
Оперативники проверяют информацию об угрозе взрыва в психбольнице на Загородном шоссе дом 2, где располагается психиатрическая больница имени Алексеева, известная в народе также под названием "больница имени Кащенко".
По данным корреспондента СИТИ-FM, там уже находятся спасатели. Помещения психбольницы осматривает кинолог.
Об эвакуации пациентов информации нет.