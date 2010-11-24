По факту пожара в интернате в Омской области возбуждено уголовное дело

По факту пожара в Андреевском психоневрологическом интернате в Омской области возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Причиной пожара в интернате могло стать короткое замыкание.

"По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. В здании находилось 150 пациентов и пять санитаров. При возникновении задымления сработала звуковая противопожарная сигнализация. Больные были эвакуированы", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области.

"Аргументы.ру" сообщали, что при тушении пожара были обнаружены тела трех человек: женщины в возрасте 44, 55 и 63 лет. Три пациента госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.