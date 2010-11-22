Пожар на ГУП "Пресса" потушен. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, однако дым заполнил буквально все здание ГУП "Пресса". Причины пожара устанавливаются.

"Аргументы.ру" сообщали, что сообщение о пожаре в издательстве "Пресса", поступило на пульт оперативного дежурного в 14:41.

Как стало известно, один человек пострадал от угарного газа, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Из помещений, в которых располагаются редакции СМИ, были эвакуированы более 2 тысяч человек.