За информацию о детях, пропавших в Чите, объявлено вознаграждение

За любую информацию, которая поможет найти двух мальчиков, пропавших в Чите, объявлено вознаграждение, сообщил СМИ представитель пресс-службы краевого УВД.



Напомним, два мальчика 2001 и 2002 годов рождения - ученики третьего класса школы N29 Читы - пропали в пятницу вечером. Заявление о пропаже детей поступило в милицию в пятницу вечером, детей ищет вся городская милиция, сотрудники МЧС по Забайкальскому краю, добровольцы.



В воскресенье краевое следственное управление СКП РФ возбудило по факту исчезновения детей уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц".