В Москве была совершена попытка самосожжения

В пятницу, 19 ноября, во дворе дома номер 44 по Большой Татарской улице около 23:00 неизвестный мужчина поджег себя. Обгоревший человек выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно, неизвестный стоял во дворе и кричал, что подожжет себя, жильцы вызвали милицию. Увидев милиционеров, неизвестный "облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя, но милиционеры повалили его на землю и сбили с него пламя, а затем вызвали скорую".

Личность потерпевшего не установлена, известно лишь, что на вид мужчине около 50 лет, передает "Интерфакс".