Задержанные за стрельбу на Комсомольской площади оштрафованы и отпущены

После стрельбы на Комсомольской площади задержаны 13 человек. В настоящее время все задержанные отпущены, всем им были выписаны денежные штрафы за нарушение общественного порядка.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что задержанные на Комсомольской площади стреляли в воздух в честь прошедшего мусульманского праздника Курбан Байрам. У одного из мужчин был изъят газовый пистолет.

Как стало известно, официальные представители ГУВД Москвы отказались сообщать о национальностях задержанных.