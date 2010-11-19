Задержанные за стрельбу на Комсомольской площади оштрафованы и отпущены
19 ноября 2010, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]
После стрельбы на Комсомольской площади задержаны 13 человек. В настоящее время все задержанные отпущены, всем им были выписаны денежные штрафы за нарушение общественного порядка.
"Аргументы.ру" сообщали ранее, что задержанные на Комсомольской площади стреляли в воздух в честь прошедшего мусульманского праздника Курбан Байрам. У одного из мужчин был изъят газовый пистолет.
Как стало известно, официальные представители ГУВД Москвы отказались сообщать о национальностях задержанных.