ФАС: Найдены нарушения при регистрации доменов в зоне .рф

Федеральная антимонопольная служба выполняет свое обещание и начала наказывать тех, кто не выполняет ее требования по регистрации доменов в зоне .рф.

В отношении ЗАО "Региональный сетевой информационный центр", АНО "Региональный сетевой информационный центр", ООО "Релком. Деловая сеть", ЗАО "Демос-Интернет", ЗАО "Регистратор", ЗАО "Элвис-Телеком" возбуждено дело по признакам нарушения п.3 ч.1 ст.11 федерального закона "О защите конкуренции".

Данные организации являются аккредитованными регистраторами в доменной зоне .рф, где 11 ноября начался период открытой регистрации. С начала открытой регистрации в доменной зоне .рф в ФАС поступило 14 заявлений от физических и юридических лиц на действия этих регистраторов. Компании подозревают в нарушении соглашения, в результате которого значительная часть доменов была зарегистрирована на самих регистраторов, передает РБК.