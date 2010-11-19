МиГ-31 перед падением ушел в штопор (ВИДЕО)
19 ноября 2010, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
Истребитель МиГ-31, упавший в Пермском крае в пятницу утром, перед падением мог уйти в штопор, и одна из основных версий происшествия - отказ техники.
Прокурорская проверка выяснит, соблюдались ли в округе правила обеспечения безопасности полетов и подготовки к ним.
"Аргументы.ру" сообщали, что Минобороны РФ приостановило полеты МиГ-31 после аварии в Пермском крае, а прокуратура Приволжско-Уральского военного округа (ПУрВО) начала проверку в связи с крушением истребителя МиГ-31.