МиГ-31 перед падением ушел в штопор (ВИДЕО)

Истребитель МиГ-31, упавший в Пермском крае в пятницу утром, перед падением мог уйти в штопор, и одна из основных версий происшествия - отказ техники.

Прокурорская проверка выяснит, соблюдались ли в округе правила обеспечения безопасности полетов и подготовки к ним.

"Аргументы.ру" сообщали, что Минобороны РФ приостановило полеты МиГ-31 после аварии в Пермском крае, а прокуратура Приволжско-Уральского военного округа (ПУрВО) начала проверку в связи с крушением истребителя МиГ-31.