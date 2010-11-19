После стрельбы на Комсомольской площади задержаны 13 человек. По словам прохожих, около 20 человек собрались на Комсомольской площади в районе дома 2 около 17:30 мск и стреляли в воздух.

"Прохожие сообщили в милицию, что молодые люди стреляли в воздух. Выехавшие на место сотрудники милиции задержали на месте 13 человек, которых доставили в ОВД "Красносельский" для разбирательства", - сказал РИА Новости представитель Управления информации и общественных связей столичного ГУВД.

В настоящее время проводится проверка, выясняется, на самом ли деле молодые люди применяли оружие.