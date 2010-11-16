В ДТП на Красковском шоссе с участием маршрутного такси погиб человек

В ДТП на Красковском шоссе в Люберецком районе с участием внедрожника "Джип", легковой машины "Фольксваген" и маршрутного такси "ГАЗель" погиб человек, еще 5 человек пострадали.

"По предварительным причинам водитель внедорожника не справился с управлением. Это и стало причиной страшного ДТП", - рассказал Life News источник в правоохранительных оранах.

Как стало известно, погибла пассажирка маршрутного такси, двоих с различными травмами пришлось срочно госпитализировать, еще трем пассажирам медики оказали помощь на месте.