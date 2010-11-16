В Ставрополе пресечена массовая драка
16 ноября 2010, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Ставрополе пресечена попытка массовой драки между группами строителей по найму из Туркменистана и Армении. Причиной конфликта стала бытовая ссора - рабочие поспорили, кто из них лучше строит.
В результате одна сторона пожаловалась своим землякам, а другая – своим. Выяснять отношения собрались около 60 человек с обеих сторон.
Прибывшие сотрудники милиции вовремя смогли предотвратить драку, 27 человек было задержано.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).