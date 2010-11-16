В Ставрополе пресечена массовая драка

В Ставрополе пресечена попытка массовой драки между группами строителей по найму из Туркменистана и Армении. Причиной конфликта стала бытовая ссора - рабочие поспорили, кто из них лучше строит.

В результате одна сторона пожаловалась своим землякам, а другая – своим. Выяснять отношения собрались около 60 человек с обеих сторон.

Прибывшие сотрудники милиции вовремя смогли предотвратить драку, 27 человек было задержано.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).