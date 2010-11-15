Во Владивостоке пьяный на машине сбил трех человек на пешеходном переходе

Во Владивостоке мужчина в состоянии алкогольного опьянения на машине Suzuki Escudo сбил трех человек на пешеходном переходе, двое из них от полученных травм скончалась.

"Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, наехал на трех пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГИБДД Владивостока.

Как стало известно, женщина 43 лет и мужчина, личность которого устанавливается, погибли на месте. 30-летняя женщина была госпитализирована с переломом и черепно-мозговой травмой.

В аварии пострадал и виновник трагедии, мужчина 1977 года рождения получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.