Супругам Агеевым суд сегодня огласит приговор

Сегодня, 15 ноября, будет поставлена точка в судебном разбирательстве дела супругов Агеевых. Их обвиняют в жестоком обращении с приёмным сыном. Усыновление было отменено 17 июня.

Ларисе Агеевой грозит три с половиной года колонии, а её мужу Антону - 9 месяцев исправительных работ.

Подсудимые по-прежнему настаивают на полной своей невиновности и заявляют, что будут добиваться возвращения Глеба и его родной сестры в семью.

Напомним, мальчик с множественными телесными повреждениями и ожогами был доставлен в больницу 20 марта. По факту причинения ребенку побоев было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ.

Тщательное медицинское обследование показало, что ребёнка систематически избивали. На теле насчитали несколько десятков ожогов, синяков, ссадин, застарелых переломов и ушибов. Над малышом постоянно издевалась вспыльчивая и раздражительная приемная мать, супруг которой равнодушно смотрел на ее действия по отношению к ребенку.

Глеба и его сестру Полину забрали из приёмной семьи, и сейчас они проходят лечение в специализированном реабилитационном центре.