На 29-м этаже гостиницы "Украина" в Западном административном округе Москвы, ликвидировано возгорание, возникшее в вентиляционной вытяжке. Из здания частично эвакуировали людей.

Причины случившегося устанавливаются.

Гостиница "Украина" — одна из семи "сталинских высоток". Здание находилось на реконструкции, но некоторое время назад, легендарная гостиница открылась уже под другим названием - Рэдиссон Ройал.