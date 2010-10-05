В городе атомщиков появился стрелок по живым мишеням

В редакцию обратились обеспокоенные жители города Удомли (город-спутник Калининской атомной станции, Тверская область). За последние несколько дней некий сумасшедший стрелок с улицы Попова ведет прицельный огонь по обитателям города, в основном, по представительницам прекрасного пола: из 14 пострадавших -10 женщины, причем, самого разного возраста. Ранения - тяжелые. Сотрудники Центральной медико-санитарной части (ЦМСЧ) №141 подтвердили и факт большого количества пострадавших, и их значительные травмы. Что милиция? Ищет…

И пока не может найти.

Стрелок «работает» в районе Центра общественной информации(ЦОИ) Калининской атомной станции.

Удомля – город маленький, всего-то 35 тысяч жителей. Все, как говорится, друг друга знают. Но откуда же в городе атомщиков завелся маньяк? И почему за эти 10 дней –с тех пор, как началась пальба – люди в погонах так и не сумели «вычислить» стрелка?

- Тот, кто стреляет по людям из пневматического оружия, не юнец, это человек явно с опытом обращения с оружием, - считает Михаил Бабухин, исполняющий обязанности начальника Удомельского УВД.- Он стреляет прямо в цель. Все ранения получены четким попаданием в тазовую или бедренную область. Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство». Мы провели обход всех квартир. Проверяем, прежде всего, ранее судимых и состоящих на учете в психоневрологическом диспансере.

Личность стрелка по живым мишеням пока установить не удалось.

- Стрельба по людям началась еще 25 сентября, – рассказывает «АН» депутат Удомельского районного совета Дмитрий Подушков ( 2006-2008 гг. – мэр г. Удомля). – И продолжилась 28 сентября, когда в городе широко отмечался День работников атомной промышленности. Основные мероприятия проходили как раз в Центре общественной информации АЭС. Но население о том, что в Удомле завелся сумасшедший стрелок, не оповестило ни руководство ОВД, ни городская власть. Только этим можно объяснить такое огромное количество пострадавших.

Стрельба продолжилась 2 октября. Поздно вечером под обстрел попали сотрудники милиции, подъехавшие на 3 машинах.

А что думают в ГК Росатом, атомная станция-то под «крышей» этой корпорации числится? Звонок в главное атомное ведомство страны. На связи пресс-секретарь госкорпорации Сергей Новиков. «АН» объясняют, что в городе атомщиков стреляют. И уже несколько дней кряду. Но, оказывается, в Росатоме ничего не знают…

Удивлению, как говорится, нет предела. В стране-то всего работает 10 атомных станций, и если на атомном объекте –ЧП – а в Удомле ЧП отнюдь не районного масштаба – в Росатоме об этом даже не слышали…

По последним данным, ранения получили 2 сотрудника Калининской атомной станции – заместитель начальника химического цеха и заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений. Одного из них госпитализировали в Тверь, что говорит об очень серьезном ранении.

P.S Если вы владеете информацией, которая может помочь следователям в Удомле, звоните: 8- 48255- 5-45-37, УВД Удомельского района Тверской области.