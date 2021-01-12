Хакеры 12000 раз взламывали системы Пентагона

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12 января 2021, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

По рейтингу HackerOne американское министерство обороны оказалось слишком уязвимым ведомством. За прошлый год его взламывали более 12 тысяч раз. Взломы проводились в порядке контролируемых тестов. Эксперты считают, что Пентагон имеет слабую защиту, как и многие другие американские ведомства.



HackerOne представляет собой платформу, специалисты–пенстеры которой занимаются заказным взломом информационных систем. Они используют ошибки сервисов не в корыстных целях, а для передачи информации о слабых местах разработчикам систем.



Пенстеры за обнаруженные ошибки получают денежное вознаграждение или баллы. На HackerOne находятся программы, которые доступны только взломщикам, имеющим определённое количество баллов. Рейтинг платформы не нужно расценивать как индикатор проблем какой-либо системы. На практике даже одна уязвимость может привести к потере большого объёма секретных данных. Программы проверки системы будут запускаться всё большим количеством ведомств для обеспечения безопасности в киберпространстве.



