Аргументы Недели → Хайтек 13+

Маша Зайцева

Фото: Unsplash.com

13 марта считается днем изобретения Интернета и нет на планете Земля людей, не знающих, что это такое. Но если специалист ответит, что Интернет — это глобальная компьютерная сеть, соединяющая миллионы пользователей по всему миру, позволяющая им общаться и обмениваться информацией друг с другом; то пользователи просто скажут, что это клевая штука. И при этом каждый согласится, что Интернет произвел революцию в том, как люди живут, работают и взаимодействуют в современном обществе, предоставив беспрецедентный доступ к информации и ресурсам, которые изменили жизнь, какой мы ее знаем.

Развитие Интернета можно проследить с 1962 года, когда arpanet (сеть агентства перспективных исследовательских проектов) была создана министерством обороны Соединенных Штатов. Arpanet появилась в ответ на растущую озабоченность по поводу ядерной войны. В то время ее целью было создание децентрализованной компьютерной сети, которая могла бы пережить любую точечную атаку вражеской страны. Это привело к тому, что мы сейчас знаем как Интернет: глобальная сеть, соединяющая компьютеры по всему миру с помощью технологии коммутации пакетов.

Внедрение Интернета принесло множество преимуществ современному обществу. Оно позволило упростить общение между людьми в разных местах, облегчило коммерческую деятельность (такую как онлайн-покупки и банковское дело), предоставило доступ к образовательным ресурсам, которые в противном случае были бы недоступны из-за географических или финансовых ограничений, и главное (как считают многие) – это бездонный мир развлекательных возможностей, такие как потоковые сервисы или платформы социальных сетей.

Но и темные силы мира внедрились в Интернет и киберпреступность является постоянно растущей проблемой – списываются деньги или утекают личные данные. Вдобавок, озабоченность вызывают вопросы конфиденциальности, поскольку правительства все чаще принимают законы, позволяющие расширить возможности наблюдения за онлайн-активностью граждан.

Ожидается, что в недалеком будущем технологии станут еще более продвинутыми, чем когда-либо прежде; искусственный интеллект будет все чаще использоваться в повседневной жизни, такой как автомобили без водителя и умные дома, в то время как виртуальная реальность (vr) потенциально может навсегда изменить то, как мы воспринимаем развлечения, погружая нас в новые миры с помощью гарнитур или даже полного системы body suit, такие как тактильные костюмы; сети 5G уже внедряются во многих странах, обеспечивая более высокую скорость соединения, чем когда-либо прежде, в то время как технология блокчейн вскоре может сделать традиционное банковское обслуживание устаревшим, предоставляя безопасные цифровые валюты, которые позволяют осуществлять мгновенные переводы через границы без каких-либо связанных с ними комиссий. Это лишь некоторые примеры того, как технологии могут развиваться в ближайшие годы, но существует гораздо больше возможностей, которые могли бы изменить нашу жизнь так же, если не больше, чем то, что мы видим сегодня.

Подводя итог, можно смело сказать, что с момента своего создания в 1962 году Интернет оказал огромное влияние на общество, притом, как положительное, так и отрицательное. Он облегчил жизнь как добропорядочным гражданам, так и преступникам. И если одни не представляют себя без электронной почты, социальных сетей и видеообщения на дальних расстояниях, то вторые кормятся базами данных и пишут скрипты-трояны. Интернет – это в общем-то точная копия нашего мира, где свет и тьма постоянно соседствуют друг с другом вот уже добрый десяток миллиардов лет.