Будущее - за беспилотными грузоперевозками

Ситуация с пандемией и проблемы в логистических связях сделали актуальным использование более дешёвых, экологичных и эффективных беспилотных грузовых судов, которые обеспечены сенсорными датчиками, компьютерными системами управления и в большинстве случаев работают на электричестве, что даёт нулевой выброс в атмосферу. В минувшем году стартовало их активное тестирование и использование в целом ряде стран, в том числе в Японии, Норвегии, Китае, Южной Корее.
Пока подобные корабли не работают на больших расстояниях, на них имеется экипаж, готовый в непредвиденных случаях управлять судном. Предполагается, что рынок беспилотных судов через семь лет достигнет 8,2 миллиарда долларов. Глобальной проблемой является модернизация и стандартизация портов разных стран для автоматической швартовки и перевозки в нужном направлении грузов с подобных судов, создание системы, которая будет направлять их, давать сведения о времени разгрузки, контролировать загруженность доков, информировать о погоде.
Комитет по морской безопасности IMO пять лет работает над разработкой правил по движению беспилотных судов, выпущено несколько рекомендательных документов. Регулирующий кодекс планируют выдать в 2024 году.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава МИД Палестины аль-Малики заявил, что конфликт на Украине может разрастись и призвал прекратить поставку тяжелого вооружения
Рябков: США придется считаться с Россией и Китаем, строящими справедливый многосторонний миропорядок
- #ЗАУГЛОМ Александр Новиков о Прибалтике, Польше, Собчак, Галкине* и ЧВК «Вагнер»
- 03.02 13:59 В WhatsApp появится возможность закрепить важное сообщение, чтобы быстро найти его в переписке
- 01.02 13:36 Эксперт Ашманов о смартфонах: это не мы ими владеем, это нам за наши деньги приставили шпиона
- 29.01 10:48 Американская компания в недалеком будущем сможет создать армию роботов, способных заменить живых солдат
- 27.01 12:13 Роботы быстрыми темпами оставляют человека без работы и увлечений
- Telegram | (Подписаться) Что известно о землетрясении в Турции?