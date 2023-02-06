Будущее - за беспилотными грузоперевозками

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6 февраля 2023, 19:12

© Ilya Galakhov

Ситуация с пандемией и проблемы в логистических связях сделали актуальным использование более дешёвых, экологичных и эффективных беспилотных грузовых судов, которые обеспечены сенсорными датчиками, компьютерными системами управления и в большинстве случаев работают на электричестве, что даёт нулевой выброс в атмосферу. В минувшем году стартовало их активное тестирование и использование в целом ряде стран, в том числе в Японии, Норвегии, Китае, Южной Корее.



Пока подобные корабли не работают на больших расстояниях, на них имеется экипаж, готовый в непредвиденных случаях управлять судном. Предполагается, что рынок беспилотных судов через семь лет достигнет 8,2 миллиарда долларов. Глобальной проблемой является модернизация и стандартизация портов разных стран для автоматической швартовки и перевозки в нужном направлении грузов с подобных судов, создание системы, которая будет направлять их, давать сведения о времени разгрузки, контролировать загруженность доков, информировать о погоде.





Комитет по морской безопасности IMO пять лет работает над разработкой правил по движению беспилотных судов, выпущено несколько рекомендательных документов. Регулирующий кодекс планируют выдать в 2024 году.