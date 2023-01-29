Американская компания в недалеком будущем сможет создать армию роботов, способных заменить живых солдат

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29 января 2023, 10:48 Александр Крохмаль, Журналист

Робот выполняет сложнейший акробатический трюк. Фото: Global Look Press

Boston Dynamics была основана группой инженеров из Массачусетского техноуниверситета ещё в 1992 году. В 2014-м организацию приобрела мегакорпорация Google, а спустя несколько лет перепродала её японской компании Softbank. За всё это время Boston Dynamics сумели отличиться настоящими шедеврами кибертехнологий.

В соцсетях шутят, что «бостонцы» могут спокойно реализовать события «Матрицы» или «Терминатора» в нашей вселенной. На самом деле всё это совсем не интернет-приколы. В каждой шутке, как известно, есть доля шутки, а всё остальное – правда. При просмотре видеоматериалов от этой компании, невольно становится страшно. Ведь роботы, которых они изобретают, становятся с каждым разом всё совершеннее.

Именно Boston Dynamics способны рано или поздно воссоздать настоящую армию роботов, которая в будущем сможет заменить живых солдат на поле боя. Только вот к чему это приведёт, пока неизвестно.

Киборги, изобретаемые компанией, способны преодолевать препятствия, выполнять сложнейшие акробатические трюки и подпрыгивать с оборотом вокруг своей оси на добрые 360 градусов. И это далеко не предел. Научить их профессионально сражаться – лишь дело времени. В распоряжении организации находятся разного рода машины, как четвероногие, так и двуногие. Среди наиболее интересных продуктов является робот Atlas, антропоморфное машинное создание. В 2022 году его называли самым совершенным человекоподобным роботом в плане возможностей.