Роботы быстрыми темпами оставляют человека без работы и увлечений

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27 января 2023, 12:13 Александр Крохмаль, Журналист

Робот: Я играю и пою, лучше вас я всё могу. Фото: Unsplash.com

Нейросеть начинает быстрыми темпами превосходить человеческий разум. Известный уже, пожалуй, всему миру чат-бот ChatGPT бьёт все рекорды. Недавно нейросеть с уверенностью сдала магистерский экзамен в школу бизнеса Уортон, считающуюся одной из самых престижных в США. Телеканал NBC отмечает, что бот справился с экзаменами по специальности делового администрирования «играючи». За свои знания ChatGPT удостоился оценки между В и В-, что эквивалентно «хорошо».

А ещё нейросеть прославилась тем, что написала за журналиста целую статью по маркетингу, которая стоила 600 долларов. Всё это дело продлилось не более 30 секунд. Журналист The Guardian был поражён уникальным «мышлением» ChatGPT. Он заявил, что у него нет сомнений по поводу того, что сверхразум может в буквальном смысле лишить его работы.