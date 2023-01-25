60% станций 5G произведено в Китае

Аргументы Недели → Хайтек 13+

25 января 2023, 12:54

Несмотря на ограничения, производство компьютеров с собственной архитектурой отлично удаётся китайской промышленности. Эксперты считают, что это прежде всего связано с американским давлением, вызывающим и в России, и в Китае желание как можно быстрее отделаться от назойливого внимания западных коллег.



В 2022 году в Китае построено чуть меньше миллиона станций 5G, общее их количество стремится к 2,5 миллионам. А это более 60% от всего количество станций высокоскоростного интернета в мире, благодаря чему трети пользователям Китая доступны сети последнего поколения.



Китай и Россия продолжают сотрудничество в сфере технологий, да и параллельный импорт работает стабильно. Но представлять в РФ новый процессор они не спешат. Продажи его запрещены во всех странах мира, кроме КНР, чтобы не провоцировать массовые закупки и не предоставлять конкурентам возможность изучить устройство. Впрочем, в России также ведутся разработки своего микропроцессора, некоторые из них уже применяются в оборонной промышленности.



Работы над созданием собственных технологических продуктов велись в КНР и России давно, но с возникновением санкций в 2022 году значительно ускорились.