Новый алгоритм искусственного интеллекта бросает вызов человечеству

Аргументы Недели → Хайтек 13+

18 января 2023, 14:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Учитывая продвинутые технологии и не сбавляющий темпов прогресс, можно предположить, что уже в будущем Искусственный Интеллект станет играть в нашей жизни куда более серьёзную роль, чем ранее. Тем не менее, эксперты всё так же продолжают считать, что развитие таких технологий может быть опасной затеей. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер отмечал, что ИИ, являясь продуктом человеческой изобретательности, постепенно стирает главенство человеческого мышления.

Новый алгоритм, известный как ChatGPT, действительно может заменить человека. Он способен развёрнуто отвечать на любые вопросы, создавать рассказы и стихи, и даже программировать, что делает его одним из самых совершенных. В The New York Times соглашаются с мнениями аналитиков и заявляют, что столь сообразительные нейросети могут в будущем дойти до прямого вмешательства в политические ситуации. Алгоритм уже способен писать статьи для СМИ, комментарии к ним и даже имитировать запросы к конгрессменам.

Это чудо технологий способно не просто заваливать широкий спектр адресатов однотипными сообщениями, а подбирать содержание текста под каждого конкретного получателя. Алгоритм может сделать текст настолько похожим на написанное человеком, что отфильтровать его будет гораздо сложнее. Осмысленные тексты, несомненно, могут стать серьёзным инструментом политического влияния. Используя имеющиеся открытые данные, ИИ сможет склонять сомневающихся политиков к какой-либо точке зрения качественными аргументами.

Указанный «сверхразум» был представлен в конце 2022 года и за пару месяцев стал самой обсуждаемой темой в США. В Microsoft заявили, что вложат 10 миллиардов долларов в стартап, создавший ChatGPT. Также о грядущем внедрении ИИ говорили предприниматели на Давосском форуме. Там даже обсуждают о возможном использовании его в военных сферах. Впервые возможности ИИ стали походить на человеческие, и вопрос о превосходстве нейросетей над Творением Божьим может в ближайшее время уже подняться.

Далеко не первый эксперт отмечает то, что мы в своё время видели в научной фантастике, может быть реализовано в мире настоящем. Но ждут ли нас после серьёзного продвижения ИИ-технологий события в стиле «Матрицы» или «Терминатора», и чем в итоге всё это закончится? Пока что на такие вопросы ответов нет. Но опасений по поводу этого всё больше и больше.