Российскую промышленность переводят на отечественное программное обеспечение

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13 января 2023, 17:59

К 2030 году как минимум 90% промышленности РФ планируется перевести на российское ПО. Сегодня доля российских разработок составляет чуть более 50%.



Эксперты отмечают, что в России есть разработчики, которые мечтают делать всё — от операционных систем до микропроцессоров, но массовое использование иностранной продукции, отсутствие инвестиций и коррупция, не доводящая деньги до изобретателей, очень мешают.



Санкции 2022 года показали, насколько важна эта сфера. Теперь стратегии её развития внесены в программу «Нового индустриального программного обеспечения», разработанную правительством. Согласно проекту, планируется вкладывать деньги в создание как базового, так и отраслевого ПО, внедрять его в государственных и частных компаниях, привлекать инвестиции и предлагать российские разработки странам ЕАЭС и БРИКС.



Специалисты отрасли отмечают, что если им выделят столько денег, сколько пообещали, они смогут выполнить все поставленные задачи в срок. Но поторопиться нужно, так как использование ПО из недружественных стран становится всё больше связано с риском. В это время многие иностранные технологические компании активно работают над тем, чтобы остаться на российском рынке.