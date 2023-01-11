В Европе собираются разрешить звонить по телефону и выходить в Интернет через 5G, в России это тоже в теории возможно

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11 января 2023, 18:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Российская газета

Фото: Unsplash.com

Совсем недавно Еврокомиссия дала разрешение авиаперевозчикам на установку специального оборудования на самолётах. Оно работает на особой технологии, известной под именем 5G. Что это значит для самих пассажиров?

В интернет-среде уже считают, что эта технология позволит полностью забыть про само понятие «режим полёта». Теоретически телефоны в самолётах можно будет даже не выключать, а спокойно разговаривать по ним и активно вести переписку. Правда ключевое слово здесь – «теоретически». На самом деле с этим делом не всё так просто.

Главный фактор превосходства 5G технологии заключается в более высокой скорости передачи данных и продвинутых способов передачи сигнала. А что касается самолётов, то там всё зависит исключительно от пикосот. К тому же правило о том, что телефоны на авиалайнере лучше отключать никто не отменял. Эксперты уже высказались на эту тему. По словам представителя НТИ Александра Сиволюбова, при посадке и взлёте, невыключенное мобильное устройство сразу же начинает искать соты, и тем самым увеличивает мощность сигнала. Это создаёт сильное электромагнитное излучение, которое по теории может навредить системам авиалайнера. Старые устройства из-за этого могут даже взорваться. Потому выключать телефоны нужно не только из соображений безопасности, но и для их сохранения.

Также эксперт обращает внимание на то, что в РФ пока очень мало бортов с мобильной связью. При этом, он говорит, что серьёзных препятствий для реализации связи на самолёте нет, и эти вопросы можно решить с помощью 4G или 5G. «Если какой-то авиаперевозчик всерьёз этим заинтересуется, получит поддержку Росавиации и минцифры, то всё можно решить», - сказал господин Сиволюбов. По его словам, главная проблема заключается в спутниковой связи. Так что подразделения «Роскосмоса» нужно будет обязательно задействовать.