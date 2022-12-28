«Известия»: компания Microsoft возобновила доступ к установке ОС Windows пользователям из России

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28 декабря 2022, 08:19 Источник: Известия

Компания Microsoft возобновила российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows.

IT-эксперт Дмитрий Бевза рассказал газете «Известия», что страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN, и установить можно и новейшую версию ОС — Windows 11 22H2, и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

По мнению специалиста, вероятно, это корректировка политики корпорации Microsoft по отношению к российским пользователям, которые уже купили эту операционную систему.

Эксперты указывают, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится. Дмитрий Бевза уточнил, что из-за геоблокировки для пользователей из России была затруднена возможность легальной переустановки ОС на новое устройство или при замене жесткого диска. Специалист подчеркнул, что использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции.

Коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар объяснил, что предоставление пользователям, которые ранее приобрели ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, опирающиеся на нормы международного и российского права.