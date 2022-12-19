Internet Explorer окончательно исчезнет 14 февраля

В Microsoft назвали дату «смерти» легендарного браузера. В компании сообщили, что планируют полностью его отключить 14 февраля 2023 года.
Internet Explorer появился в 1995 году и долгое время оставался самым популярным браузером по всему миру. Программа входила в комплект операционных систем Windows вплоть до десятой версии. Сейчас Explorer – известная тема для шуток и мемов. Браузер для динозавров, «случайно открыл Explorer и постарел», «отличная программа для скачивания браузеров».
Explorer сменил Microsoft Edge. На него советуют перейти тем, кто до сих пор пользуется устаревшим браузером. Кроме того, чтобы не было ошибок в системе, рекомендуется удалить ярлыки и иные ссылки, ведущие на Internet Explorer, до 14 февраля.
Internet Explorer по-прежнему будет работать на системах Windows 7 некоторых корпоративных клиентов Microsoft, а также Windows 8.1, корпоративных версиях Windows 10 LTSC, Windows 10 IoT и серверных редакциях. На десятой версии браузер будет отключен.