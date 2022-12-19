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Аргументы Недели → Хайтек 13+

Internet Explorer окончательно исчезнет 14 февраля

, 10:37

Internet Explorer окончательно исчезнет 14 февраля
Фото: Unsplash.com

В Microsoft назвали дату «смерти» легендарного браузера. В компании сообщили, что планируют полностью его отключить 14 февраля 2023 года.

Internet Explorer появился в 1995 году и долгое время оставался самым популярным браузером по всему миру. Программа входила в комплект операционных систем Windows вплоть до десятой версии. Сейчас Explorer – известная тема для шуток и мемов. Браузер для динозавров, «случайно открыл Explorer и постарел», «отличная программа для скачивания браузеров».

Популярный мем из Сети.
Популярный мем из Сети.

Explorer сменил Microsoft Edge. На него советуют перейти тем, кто до сих пор пользуется устаревшим браузером. Кроме того, чтобы не было ошибок в системе, рекомендуется удалить ярлыки и иные ссылки, ведущие на Internet Explorer, до 14 февраля.

Internet Explorer по-прежнему будет работать на системах Windows 7 некоторых корпоративных клиентов Microsoft, а также Windows 8.1, корпоративных версиях Windows 10 LTSC, Windows 10 IoT и серверных редакциях. На десятой версии браузер будет отключен.

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