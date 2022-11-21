В США появилось приложение, которое уже вытесняет TikTok

Аргументы Недели → Хайтек 13+

21 ноября 2022, 12:57 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

В топе американских приложений оказался сервис Gas, который уже оттеснил TikTok. За час это приложение скачивают около 30 тысяч новых пользователей. Главной аудиторией Gas считаются дети, а точнее, подростки-школьники.

Разработчики утверждают, что приложение является безопасным пространством для создания анонимных комплиментов. После скачивания пользователь должен выбрать класс и школу, а потом ответить на несколько вопросов.

Вопросы в основном такие: «У кого самая лучшая улыбка?» и подобные. Ответ выбрать нужно из списка одноклассников, часто из четырёх вариантов. Пользователь, который часто выходит победителем, может получить специальные разноцветные «огоньки». Но при этом никакого прямого общения между участниками нет. Такое решение было сделано во избежание негативных всплесков и троллинга. Правда, узнать от кого именно пришли «огоньки» вполне возможно, если внести дополнительную плату. За это придётся платить по 6 долларов в неделю.

Gas создано исключительно для комплиментов, но приложение ещё рассматривают, как потенциальную площадку для соревнований. По мнению американских школьников, дети очень быстро привыкают к использованию программы как своеобразного «социального рейтинга».