В дипломах выпускников будет информация о компетенции студента

Аргументы Недели → Хайтек 13+

18 августа 2022, 17:10

Министерство образования приняло решение, что начиная с 2023 года 1 марта в дипломы выпускников активно будут вводить QR-коды, которые можно будет просканировать через приложение.

Оно проинформирует о компетенции, оценках, методах подхода учебного заведения к студенту и его практических навыках. А также можно будет узнать, где студент проходил практику, и что он делал на ней. Это решение даст работодателям возможность с легкостью полностью анализировать своих новых сотрудников.

Данная программа называется «Профессионалитет».