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Аргументы Недели Хайтек 13+

В дипломах выпускников будет информация о компетенции студента

, 17:10

В дипломах выпускников будет информация о компетенции студента

Министерство образования приняло решение, что начиная с 2023 года 1 марта в дипломы выпускников активно будут вводить QR-коды, которые можно будет просканировать через приложение. 

Оно проинформирует о компетенции, оценках, методах подхода учебного заведения к студенту и его практических навыках. А также можно будет узнать, где студент проходил практику, и что он делал на ней. Это решение даст работодателям возможность с легкостью полностью анализировать своих новых сотрудников.  

Данная программа называется «Профессионалитет».

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