IPhone 14 выйдет уже 7 сентября

Аргументы Недели → Хайтек 13+

18 августа 2022, 16:35

Известный Аналитик Bloomberg Марк Гурман считает, что новая линейка флагманов выйдет вместе с Apple Watch Series 8 выйдет 7 сентября.

IPhone 14 будет похож на своего младшего брата IPhone 13, разве что 5,4 дюймовую мини-модель уберут. А в Apple Watch Series 8 добавят модель у которой ударостойкий корпус, что позволит спокойно заниматься экстремальными видами спорта.

Apple отказалась давать комментарии.

Презентация уже не за горами, не исключено что их планы могут поменяться, но всем известно что компании обычно презентует свои новые флагманы в первой половине сентября.