Дипфейк Сберу не страшен

Аргументы Недели → Хайтек 13+

18 августа 2022, 16:29

17 Августа 2022 году Сбер получила два патента на использование технологии распознавания лиц видеоконтента. Однако их технология отличается анализированием сразу нескольких лиц.

Таким образом Сберу будет намного легче отражать кибератаки обходом систем Face Recognition и Liveness Detection. А также компания сможет выявлять фейковые СМИ и огородить пресс конференции.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав отмечает, «Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на Сбер и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях».