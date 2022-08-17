Госдума рассматривает разблокировку Instagram

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17 августа 2022, 19:05

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Один из депутатов партии «Новые люди» призвал повторно рассмотреть решение блокировки социальной сети Instagram*. Депутат настаивает на том, чтобы разблокировать платформу, если органы не найдут экстремистских публикаций.

Сам депутат ссылается на слова вице-президента компании Meta*, что она против дискриминации русских. Instagram* совместно с Facebook* запрещают размещать подобные публикации.

В ходе обсуждения второй депутат из этой же партии Владислав Даванков, поддержал коллегу, добавив что малым и средним бизнесам сложно реализоваться без возможности размещать свои товары и услуги.

21 марта суд в России запретил деятельность Instagram* на территории РФ, поскольку посчитал ее действия «Антироссийскими».

*Компания-владелец Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России