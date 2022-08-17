Госдума рассматривает разблокировку Instagram

Один из депутатов партии «Новые люди» призвал повторно рассмотреть решение блокировки социальной сети Instagram*. Депутат настаивает на том, чтобы разблокировать платформу, если органы не найдут экстремистских публикаций.
Сам депутат ссылается на слова вице-президента компании Meta*, что она против дискриминации русских. Instagram* совместно с Facebook* запрещают размещать подобные публикации.
В ходе обсуждения второй депутат из этой же партии Владислав Даванков, поддержал коллегу, добавив что малым и средним бизнесам сложно реализоваться без возможности размещать свои товары и услуги.
21 марта суд в России запретил деятельность Instagram* на территории РФ, поскольку посчитал ее действия «Антироссийскими».
*Компания-владелец Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России