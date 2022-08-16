Apple рассказала что в iOS 16 будет больше рекламы

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16 августа 2022, 20:41

Вице-президент по рекламным платформам Apple Тодд Терези рассказал о своих намерениях сделать доход с рекламы «двузначным» следует из публикации в Bloomberg. На данный момент эта отрасль приносит Apple ежегодно $4 млрд. Если планы Терези реалистичны, то доходы в рекламной сфере возрастут в трёхкратном размере.

Apple уже тестировала рекламные интеграции таких базовых приложений как: Maps, App Store Search Ads. Вероятнее всего реклама появится еще в Apple Books и Apple Podcast.

На данный период Apple предлагает свои услуги в сфере рекламного бизнеса только в нескольких источниках: поисковая реклама в App Store, Apple News и Apple Stocks. Помимо этого, Apple еще «втерлась» в спорт. Компания получает деньги за рекламные ролики во время трансляций американской главной лиги бейсбола.

В обновлённом ПО iOS 16 позволит заказчикам размещать рекламу во вкладке Today в App Store, а так же в нижней части страниц других приложений.

В компании зафиксировали снижение роста продаж продукции за последние пять лет. На этом фоне Apple все дальше пытается «пустить корни» в другие отрасли, и в рекламную индустрию тоже.

Компанию не единожды критиковали за расширение в данной сфере и ущерба рынку сторонней рекламы, а сами пользователи опасаются, что компания переусердствует в добавлении рекламы в пользовательский интерфейс своих премиальных устройств. Рекламодатели и обычные обладатели IPhone считают, что это только навредит бренду.