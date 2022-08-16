«Made in China»: Компания Apple меняет маркировку своего товара по требованию Пекина

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16 августа 2022, 16:45

Американская корпорация Apple, в отличие от Нэнси Пелоси, открыта к сотрудничеству с КНР и меняет маркировку своей продукции, предназначенной для китайского рынка.

До настоящего момента подрядчики «яблочной» продукции с Тайваня могли маркировать товар как «сделано в Тайване» или «Китайской Республике», но сейчас допустима только маркировка «Сделано в Тайване, Китай».

Китайский закон гласит, что ввоз на территорию государства продуктов, помеченных как «Сделано в Китайской Республике», отныне полностью запрещен. Пекин лишил Тайвань права использовать это название, поскольку считает остров неотъемлемой частью своей территории.

Сам закон вышел еще в 2015 году, но до недавнего времени на него не обращали внимания. Ситуация изменилась на фоне обострения отношений между Пекином и Тайбэем.

Apple скоро анонсирует свой новый флагман iPhone 14, поэтому не может позволить себе такие риски, как конфликт с Китаем. Тем более что одна из партий элементов из Тайваня, предназначенная для отправки на завод по сборке iPhone в КНР, на прошлой неделе уже подверглась проверке на предмет маркировки.

Штрафы, изъятие имущества — все это может грозить американской компании в случае несоблюдения требований Пекина.