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18 июля 2022, 09:44

Интернациональная группа, состоящая из специалистов из Испании, Кипра и Нидерландов провела исследование с целью выяснить, как cookie-файлы отслеживают пользователей интернета. С этой целью было изучено 5,5 тысячи сайтов правительственных и других официальных учреждений из стран G20, на которых публиковалась проверенная информация о COVID-19.



Оказалось, что около 90% ресурсов добавляют cookie-файлы без получения согласия от пользователей. При этом в 60% случаев обязательно встречается посторонний файл. И это при том, что во многих странах действуют достаточно жёсткие законы по защите персональных данных пользователей.



В Индонезии и Саудовской Аравии cookie-файлы были установлены на всех обследованных сайтах. У целого ряда стран, включая Россию, показатель составил 90%.



Cookie представляет собой файл, в котором некоторое время сохраняются данные о посетителе сайта. Интервал времени может составлять от нескольких часов до годов. Все «куки» подразделяются на собственные и сторонние. Последние представляют собой рекламу, возможность авторизоваться через социальные сети и так далее. Также они содержат статистику о количестве посещений. Исходя из этого разработчики занимаются улучшением наполнения ресурса.



Однако многие относятся к «куки» с подозрением вследствие хищения данных пользователей. Поэтому разные браузеры стали вводить дополнительные ограничения. Показательным примером является популярный Google Chrome. Чтобы защититься от слежки за собой в интернете, специалисты рекомендуют включать режим защищенного просмотра веб-страниц, установить блокировщики сторонних cookie или антитрекинговые плагины, например Ghostery или встроенные возможности Mozilla.